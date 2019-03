Publications sur Facebook en faveur du Bloc québécois: un attaché de presse démissionne

Carl Vaillancourt, l'attaché de presse du député de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Denis Tardif, a démissionné de son poste à la suite d'un reportage du FM93 de Québec mettant en lumière ses nombreuses publications Facebook, favorables au Bloc québécois.

«On était rendu là, mes principes ont été clairement exprimés... Je ne mêle pas de dossiers d'autres juridictions et je ne veux pas que mon personnel le fasse. C'est clair! J'ai été élu pour représenter l'ensemble de la population de mon coin de pays sans égard à leur appartenance politique. Je m'applique à le faire jour après jour et il en sera toujours ainsi. Je remercie M. Vaillancourt pour sa contribution quotidienne. Dommage que le lien de confiance se soit rompu. Les médias sociaux peuvent facilement faire basculer les choses, on en a la preuve. Soyons prudents dans leur utilisation», a réagit le député Denis Tardif.

L'attachée politique du député, Amélie Dionne, a confirmé la démission de M. Vaillancourt, mais a refusé de fournir plus de détails. «La démission fait suite au topo d'une radio de Québec. Nous avons eu une discussion dont le contenu demeurera privé et Carl a remis sa démission.»

Joint par Info Dimanche, le principal intéressé, Carl Vaillancourt, a préféré ne pas commenter. «C'est une décision qui m'appartient et je ne souhaite pas m'étendre sur le sujet», a-t-il mentionné. Selon nos informations, la CAQ avait clairement précisé à ses députés et à leur personnel politique de garder profil bas face à la campagne électorale fédérale qui se dessine.

M. Vaillancourt était l'attaché politique de Denis Tardif depuis la mi-janvier. Auparavant, il était journaliste à CIMT. Il s'agit d'un troisième départ dans l'équipe du député après ceux d'André Beaulieu et de Michel Morin.