Conférence : l’évolution de l’architecture à travers les siècles

Patrimoine et Culture du Portage accueillera Alain Lachance, passionné du bois et des maisons anciennes, qui parlera de l’évolution de l’architecture à travers les siècles. Les maisons de la région illustreront bien ses propos. La conférence aura lieu dimanche le 3 mars à 14 h à la sacristie de Notre-Dame-du-Portage, sur la route du Fleuve.

Il complètera sa conférence en abordant les transformations des portes et des fenêtres au cours des siècles. M. Lachance est fervent de conservation et de rénovation et partagera certaines méthodes anciennes de construction qui ont traversé le temps.

Récipiendaire du prix Robert-Lionel Séguin de l’Association des amis et propriétaires des maisons anciennes du Québec (APAMQ) ainsi que du prix du patrimoine Porteur de tradition, Alain Lachance est tour à tour consultant, ébéniste, enseignant, artisan, expert bois au Conseil des métiers d’art. Pour plus information : 418-862-3995.