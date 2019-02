Courir pour une bonne cause

«Courir pour les Zèbres», ça vous dit quelque chose ? Oubliez le safari dans les hautes terres africaines, courir pour les zèbres, c'est courir au profit de la recherche sur les maladies orphelines. C'est aussi un engagement pour un mode de vie plus sain.

Chaussés d'espadrilles, c'est 7 000 mètres que les participants devront parcourir au parc du Campus et de la Cité de Rivière-du-Loup le 11 mai prochain, soit le même nombre de maladies orphelines, le tout au nom du Fonds Fondation Simon-le-Zèbre. Il s'agira d'une quatrième présentation de cette course dont la popularité ne cesse de croitre au KRTB.

En 2016, ils n'étaient une poignée, une centaine en 2017 et tout près de 200 l'an dernier. La course, qui n’est pas chronométrée, s’adresse tant aux coureurs expérimentés qu’aux novices ou encore aux simples marcheurs.

Pour l'ambassadeur de l'activité et organisateur au Bas-Saint-Laurent, Richard Roy, physiothérapeute au Cinq-90, l'idée est de joindre l'utile à l'agréable. Avec la présence d'une course de 700 mètres pour les enfants, l'évènement se veut familial et convivial.

L’an dernier, à l'occasion de la troisième présentation de la course en sol louperivois, tout près de 200 coureurs s’étaient alors présentés avec le sourire et fait fi du froid pour parcourir les 7 000 mètres. L’évènement avait permis de recueillir environ 2 000$.

Sur la scène provinciale, c’est 13000 $ qui ont été amassés. Chaque ambassadeur régional a fait la remise d’un chèque de 500 $ à une maison de répit de sa région. L'organisation locale a opté pour l’Auberge la Clé des Champs de Saint-Cyprien.

INSCRIPTIONS

Pour s'inscrire à l'une des deux courses, adultes ou enfants, il suffit de se rendre à l'adresse Internet suivante : simonlezebre.ca. Pour la course de 7 000 mètres, deux options de trousses sont disponibles. La première inclut un foulard tubulaire, une maladie rare, un dossard et une médaille première d'une série de trois formant un triptyque marquant l'engagement pour 2020-2021. La trousse à 25 $ est la même sans la médaille. La trousse pour enfant, au cout de 15 $, renferme le dossard, une maladie rare et un objet promotionnel. Toutes les trousses sont taxables.

Dans le but d'éviter les frais de livraison, les trousses seront disponibles ultérieurement pour cueillette à la boutique Bouffe Animaux, située au 64a Rue Fraser à Rivière-du-Loup. Elles seront aussi disponibles le matin même au parc du Campus et de la Cité dès 8 h 30.

Le départ pour enfants est prévu à 9 h le 11 mai et le départ pour adulte à 9 h 15 le même jour.

Le Fonds Fondation Simon-le-Zèbre tire son nom du jeune Simon, atteint d’une maladie rare, le syndrome de Sotos. Cette maladie touche 1 naissance sur 14 000 environ. Plus d’information sur simonlezebre.ca.