Tempête : écoles et routes fermées dans la région

L'ensemble des écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs sont fermées pour la journée en raison des mauvaises conditions climatiques. Depuis 19h30 hier soir, une partie de l'autoroute 20 est fermée à la circulation, entre Notre-Dame-des-Neiges et Cacouna, dans les deux directions.

Pour la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup, les écoles primaires de L'Isle-Verte et Cacouna ont été fermées pour l'avant-midi. Les cours sont également suspendus pour la journée à l'école secondaire de Rivière-du-Loup et au Collège Notre-Dame.

Le service de garde de L'Isle-Verte a été fermée pour l'avant-midi. Une décision sera prise au cours des prochaines heures pour les établissements primaires concernant une possible réouverture en après-midi.

La majorité des services de garde da CS du Fleuve-et-des-Lacs demeurent ouverts, à l'exception de ceux de Lac-des-Aigles, Lots-Renversés, Saint-Clément, Sainte-Françoise et Saint-Michel-du-Squatec.

» Pour plus d'informations, consultez notre section Info-Tempête.

ROUTES FERMÉES

L'autoroute 20 est également fermée en direction est entre Rivière-du-Loup et Cacouna. La situation n'est guère mieux sur la route 132, qui a également été fermée dans les deux directions entre la route Moreault à Cacouna et Notre-Dame-des-Neiges, puis de Notre-Dame-des-Neiges jusqu'à Rimouski.

Environnement Canada a émis tôt ce matin un avertissement de la poudrerie pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. Les conditions routières pourraient être dangereuses en raison de la visibilité réduite à nulle par endroits. Il est recommandé de retarder tout déplacement non essentiel à plus tard, lorsque les conditions se seront améliorées.

Pour planifier vos déplacements et connaitre l'état des routes détaillé, il est possible de consulter le site web Québec 511.