Les entreprises manufacturières du Bas-Saint-Laurent peuvent maintenant compter sur le support de robots collaboratifs

L’entreprise OptiMach annonce la signature d’une entente de distribution de robots collaboratifs avec la multinationale Hans Robot. Principal distributeur de la gamme Collaborative Robot Elfin Series au Québec et dans les Maritimes, OptiMach est très heureuse de permettre aux entreprises manufacturières d’avoir accès à cette technologie pour améliorer leur productivité et répondre à un besoin de main-d’œuvre.

Selon Francis Pelletier, président de OptiMach : «Dans un contexte où la main-d’œuvre est difficile à recruter, l’automatisation de certaines tâches permet aux entreprises d’optimiser la valeur ajoutée de ses employés». Les robots Elfin permettent autant aux grandes qu’aux plus petites entreprises manufacturières de bénéficier des avantages de l’automatisation. Une technologie qui n’était pas encore offerte dans la région.

Le Elfin est un petit robot collaboratif, peu couteux, simple à programmer et à intégrer sur une chaine de production ou en appui dans des tâches répétitives. De plus, il ne demande que peu de maintenance, donc il n’est pas nécessaire d’avoir recours à une ressource spécialisée pour son entretien. L’intégration de procédés automatisés offre de nombreux avantages et sont adaptatifs pour l’exécution de diverses tâches, par exemple: découpe, soudure, sablage, nettoyage, peinture, application d’adhésif, assemblage, déplacement, usinage, production assistée ou en série et inspection qualité.

OptiMach conçoit des solutions automatisées pour augmenter et améliorer la productivité des entreprises du Bas-Saint-Laurent et du nord du Nouveau-Brunswick. «Lorsque nous développons une solution pour un client, notre but premier est de lui permettre un retour sur l’investissement rentable et rapide», explique Francis Pelletier. L’arrivée des robots Elfin permet justement d’offrir des technologies simples d’utilisation, abordables, faciles et rapides à intégrer.