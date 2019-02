Les Fusiliers du St-Laurent ouvrent ses portes au grand public

La population est invitée à la journée portes ouvertes du Régiment Les Fusiliers du St-Laurent le samedi 23 février 2019, de 10 h à 16 h, pour découvrir l’univers de la Réserve de l’Armée canadienne.

Durant cette journée, il sera possible de voir l’équipement utilisé par nos militaires, d’essayer le simulateur de tir d’arme légère et d’essayer les lunettes de vision nocturne. De plus, des démonstrations de tactiques militaires en zone urbaine seront présentées durant la journée.

«J’invite les gens de la région de Rivière-du-loup à découvrir l’unité des Fusiliers du St-Laurent durant la porte ouverte qui aura lieu au manège militaire. Nos réservistes de la région vous y attendent afin de vous faire découvrir les opportunités d’emplois flexibles qu’elle offre», a souligné le Lieutenant-Colonel Steeve McCarthy, commandant des Fusiliers du St-Laurent.

L'activité se tiendra le 23 février 2019 de 10 h à 16 h au 327 boulevard Thériault à Rivière-du-Loup.