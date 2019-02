Super C s’implique dans des ateliers de saine alimentation à l’école Joly

Le marchand Super C de Rivière-du-Loup a remis dernièrement deux bourses santé Super C, soit une somme de 2 000 $, à deux classes de l’école Joly désirant créer un atelier mettant de l’avant la saine alimentation.

En effet, ces chèques soutiendront les projets de l’école Joly, qui prend l’initiative d’organiser des ateliers et des activités mettant en vedette des fruits et des légumes. Pour Katya Ouellet, enseignante au 3e cycle, les enfants débutent dès l’âge de 11 ans à être impliqués dans leurs choix alimentaires. «Il est donc primordial de les informer et de les responsabiliser afin de les guider vers des choix sains» dit-elle.

Éducatives et amusantes, ces expériences permettront à 50 élèves de 6e année de se familiariser avec les multiples façons d’apprêter les fruits et légumes et de développer leur autonomie. Cette initiative de cette école, possible grâce à l’investissement du Super C de Rivière-du-Loup, contribue à favoriser la consommation de fruits et légumes chez les jeunes.