Le Carrefour d’initiatives populaires est finaliste provincial

Le Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup a été sélectionné par le jury d’établissement du Bas-Saint-Laurent et par le jury ministériel en tant que finaliste au prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux. En effet, sur 103 candidatures, le service de comptoir de récupération alimentaire est l’un des quatre projets retenus dans la catégorie «Organismes communautaires – soutien aux personnes et aux groupes vulnérables».

Le comptoir de récupération alimentaire est l’un des quatre services offerts par le Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup. Il s’agit d’un comptoir de style épicerie offrant à faible cout les denrées récupérées de différents partenaires alimentaires. L’an dernier seulement, le comptoir a compté 8 015 transactions, une augmentation de 30 % en 5 ans. Le comptoir permet à des centaines de personnes de pouvoir bien s’alimenter à peu de frais.

Le comptoir de récupération alimentaire n'existerait pas sans le dévouement des bénévoles, employés et précieux partenaires alimentaires du Carrefour d’initiatives populaires qui rendent la récupération alimentaire possible soient: Boucherie Bégin, Provigo, Iga, Maxi, Pain Gamin, Restaurant le Tournesol, Tigre Géant, Transport Morneau, Van Houtte, etc. Le Carrefour partage cette reconnaissance avec tous ceux qui font la différence au quotidien pour tellement de gens.

Les lauréats nationaux seront dévoilés lors d’une cérémonie qui aura lieu en mai 2019 en présence des ministres.