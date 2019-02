Le service de production de rapports d’impôts déménage

L’équipe des impôts du Centre d’action bénévole déménage sa place d’affaires vers le 4, rue de Gaspé, à deux pas de ses bureaux du 9, rue Lafontaine. Bénévoles et clients se rencontreront maintenant dans une grande maison qui est la propriété de l’Unité Domrémy, un organisme communautaire travaillant à la réadaptation des personnes alcooliques et toxicomanes.

Ce lieu a été choisi car il offre diverses commodités dont un aménagement favorisant la confidentialité, une salle d’attente conviviale et une rampe d’accès pour fauteuils roulants.

L’équipe est constituée de 28 bénévoles, la plus grosse depuis les débuts du service, dont plusieurs comptent plus de cinq ans d’expérience. Le travail est réparti en trois postes : appels téléphoniques, accueil des clients et production des déclarations. Ils sont en mesure de rencontrer 720 personnes. L’an dernier, ils en ont aidé 660.

Les citoyens de l’Isle-Verte et Saint-François-Xavier-de-Viger pourront bénéficier de la présence d’un bénévole. Toujours dans le but de faciliter la démarche pour les personnes vulnérables, la collaboration avec l’Office régionale d’habitation de Rivière-du-Loup est renouvelée et bonifiée. Ainsi, les résidents des HLM de Rivière-du-Loup, Saint-Épiphane, Saint-Arsène, Saint-Antonin, Saint-Hubert et Saint-Cyprien seront visités.

Les bénévoles seront en fonction du 26 février au 12 avril. Les deux rapports (provincial et fédéral) de 2018 seront produits pour seulement 10$. L’inscription est obligatoire et débute le 19 février. Il suffit de composer le (418) 867-3130, poste 223.

Pour bénéficier du service, il faut habiter la MRC de Rivière-du-Loup et disposer d’un revenu familial (pour un couple sans enfant) inférieur à 30 000 $. Pour une personne seule, le revenu maximal est de 25 000 $. Le seuil est haussé de 2 000 $ pour chaque enfant à charge.

Seulement les rapports d’impôt pour l’année 2018 seront acceptés. Les situations suivantes ne sont pas admissibles : personne décédée en cours d’année, faillite personnelle, travailleur autonome, gain ou perte en capital, revenus d’intérêts excédant 1000$, revenus de location et d’entreprise.