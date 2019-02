Défi Everest : Ascension de la face nord

Le 3 mars entre 13h et 16h, le Défi Everest propose à toute la population de grimper la côte St-Pierre de Rivière-du-Loup en hiver en participant à sa toute nouvelle activité, l’Ascension de la face nord.

«Venez vivre le défi pour le plaisir ou le dépassement, en effectuant le nombre de montées souhaitées, en troquant vos espadrilles contre vos bottes», invite Christiane Plamondon, ambassadrice 2019 du Défi Everest. «La marche, ça se pratique toute l’année. Il suffit de bien se vêtir et le tour est joué. L’hiver n’est pas une bonne raison pour interrompre les saines habitudes prises lors de la belle saison», ajoute-t-elle.

L’activité est gratuite et s’intègre à la programmation Boule de neige de la Ville de Rivière-du-Loup. Sur place, soupe et chocolat chauds seront servis gratuitement aux grimpeurs. Les montées se feront sur les trottoirs et la côte St-Pierre demeurera ouverte à la circulation automobile.