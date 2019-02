Il y aura une collecte de sang à Rivière-du-Loup prochainement. Ce sera en fait deux journées organisées par Héma-Québec les 26 et 27 février, mardi et mercredi. On souhaite y accueillir 440 donneurs au total.

Cette collecte de sang est organisée par le Club Rotary de Rivière-du-Loup en collaboration avec Info Dimanche. Elle sera tenue à l’Hôtel Universel, 311, boulevard de l’Hôtel-de-Ville. Les heures sont de 13 h 30 à 20 h.

Le don de sang sauve des vies. C’est aussi simple que ça. Votre don peut servir à traiter des patients atteints de cancer, contribuer au succès de la chirurgie d’un accidenté de la route et même permettre au nouveau cœur d’un greffé de battre pour la première fois.

SAVIEZ-VOUS QUE…

Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang au Québec.

Chaque année, les hôpitaux du Québec utilisent près de 250 000 poches de sang.

Seulement 3 % des Québécois admissibles au don de sang contribuent à la réserve collective gérée par Héma-Québec.

Un minimum de 1 000 dons par jour doivent être prélevés afin de subvenir aux besoins de la population québécoise.

Il n’y a aucun danger de contracter une maladie en donnant du sang.

Il faut être en bonne santé et avoir au moins 18 ans.

Le processus du don de sang dure en moyenne 60 minutes. Le prélèvement comme tel ne demande que 10 minutes.