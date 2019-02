Une relâche enlevante au Témiscouata

La semaine de relâche au Témiscouata se déroulera du 2 au 10 mars sous une vague intense de plaisir. Pour une deuxième édition, les municipalités participantes se sont concertées afin d’offrir une semaine haute en couleur. Les jeunes et leurs parents sont invités à vivre des moments exaltants et à collectionner des autocollants pour le laissez-passer VIP.

Une diversité d’activités en plein air sont proposées, entre autres : pêche blanche, partie de sucre, randonnées en skis et en raquettes, hockey sur glace, ski alpin, patinage, glissade et bataille de balle de neige au Fort Ingall. De plus, des jeux gonflables seront installés à Rivière-Bleue et à Dégelis. Il y aura du soccer ainsi que la projection de plusieurs films au Cinéma Dégelis, une mini ferme au BeauLieu Culturel et la présentation d’un spectacle de danse-théâtre «Bossbottes». Des ateliers de danse gumboot, de peinture à l’eau et pastel gras, d’initiation aux nouvelles technologies et une soirée au Musée du Témiscouata feront le bonheur des petits et des grands. La programmation est disponible sur le site cosmoss.qc.ca/temiscouata.

LE LAISSEZ-PASSER VIP

Les enfants des écoles primaires du Témiscouata recevront, dans leur sac à dos, la programmation des activités ainsi qu’une carte VIP. Lors de leur participation aux activités, ils devront collectionner les autocollants de participation sur leur carte. Ils auront jusqu’au 15 mars pour la rapporter dans la boite prévue à cette fin au secrétariat de leur école. Un grand tirage sera effectué parmi les participants. Plusieurs prix sont en jeu.

Le comité organisateur souhaite à tous de vivre une semaine de relâche VIP inoubliable du 2 au 10 mars au Témiscouata. Pour plus d’information, il est possible de joindre Roxanne Morin, agente de développement communautaire et loisirs COSMOSS Témiscouata, au bureau de la MRC de Témiscouata au 418 899-6725 ou 1-877-303-6725 poste 4414.