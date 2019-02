Forum étudiant : une expérience formatrice

Les étudiants du Cégep de Rivière-du-Loup ont vécu une expérience enrichissante des rouages parlementaires lors d’une simulation à l’Assemblée nationale, dans le cadre du Forum étudiant en janvier dernier.

Pour cette simulation des travaux parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec, trois étudiants officiaient comme députés du gouvernement sous le parti de l’Alliance socialiste du Québec. Marie-Clarisse Berger (Arts, lettres et communication) a agi à titre de députée au gouvernement, Raphaël Lévesque-Gamache (Sciences humaines), ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, et Fabrice Turgeon (Sciences de la nature, profil international), qui défendait la position de ministre des Finances. Quant à elle, Audrey Caron (Sciences humaines) œuvrait à titre de journaliste pour le Vox populi, journal fictif de l’évènement.

Cette expérience a permis aux étudiants de découvrir plusieurs aspects de la vie parlementaire, entre autres, le quotidien d’un politicien puisqu’ils ont eu l’occasion de rencontrer quelques élus, d’en connaitre davantage sur leurs rôles et leurs fonctions parlementaires et enfin, de mieux comprendre l’importance de leur implication dans la société québécoise.

Cette semaine passée à l’Assemblée nationale a été, selon la délégation du Cégep de Rivière-du-Loup, très formatrice, leur donnant l’occasion de développer des habiletés, entre autres, lors de la préparation et la présentation de leurs allocutions au cours du Forum étudiant. De plus, les étudiants ont eu l’occasion de connaitre les autres participants et d’échanger avec eux.

L’équipe a été préparée par Daniel Tremblay, enseignant d’histoire au programme de Sciences humaines, et encadrée au moment de l’activité par Jalila Abed, enseignante d’économie au programme de Sciences humaines.