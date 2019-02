Opération Enfant Soleil donne aux établissements hospitaliers du KRTB

En raison des mauvaises conditions climatiques qui prévalaient le 13 février, les porte-paroles d’Opération Enfant Soleil, Anick Dumontet et Camille Dg, ont procédé à la remise de dons aux établissements hospitaliers du KRTB par l’entremise d’une vidéo tournée à Rivière-du-Loup et diffusée en direct sur la page Facebook de l’organisme de bienfaisance.

«C’est un moment unique pour les animateurs d’être sur le terrain et de voir ce qui se passe dans les hôpitaux, de rencontrer les intervenants et les professionnels», a indiqué Anick Dumontet à propos de cette tournée qui les mènera dans différentes régions du Québec.

DONS ET ÉQUIPEMENTS

Ainsi, le Centre hospitalier régional du Grand-Portage à Rivière-du-Loup a reçu un montant de 35 858 $. Un somme de 6 000 $ servira à l’achat de deux tire-laits. De plus, Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offriront chacun 14 929 $ permettant l’achat d’une table de réanimation néonatale avec moniteur et néopuf intégré, qui assurera des interventions plus rapides, efficaces et sécuritaires auprès des nouveau-nés.

L’Hôpital de Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac a pour sa part obtenu un montant de 9 790 $, ce qui lui permettra de se procurer un système de harnais de transfert permettant une installation sécuritaire du nouveau-né ou de l’enfant prématuré dans une isolette lorsqu’un transport en ambulance est nécessaire. L’octroi servira également à l’achat d’un appareil de ventilation facilitant l’oxygénation lors d’une situation nécessitant un transport.

Le Centre hospitalier de Trois-Pistoles s’est quant à lui vu octroyer une somme de 2 220 $ pour l’achat d’un charriot médical pour entreposer du matériel pour la vaccination des enfants.

Finalement, l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima à La Pocatière a obtenu un montant de 20 312 $. Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux offriront chacun la somme de 10 156 $ pour l’achat d’un bilirubinomètre, appareil permettant de déterminer le taux de jaunisse chez le nouveau-né, et d’un moniteur cardiaque qui assurera une surveillance continue des paramètres vitaux des enfants.

Depuis l’implication d’Opération Enfant Soleil sur le territoire du CISSS du Bas-Saint-Laurent, les établissements de la région ont bénéficié de 1 887 000 $ en dons, dont 417 311 $ pour Rivière-du-Loup, 79 736 $ au Témiscouata, 4 528 $ dans les Basques et 116 746 $ pour le Kamouraska.

ENFANT SOLEIL DU BAS-SAINT-LAURENT

Camille Dg a pour sa part présenté l’Enfant Soleil du Bas-Saint-Laurent cette année, Jakob Corriveau, âgé de six mois et grand prématuré. «En ce moment il va très bien, mais il a dû passer 54 jours à l’hôpital», a noté la porte-parole.

Jakob a vu le jour à 33 semaines de grossesse. À sa naissance, son cœur n’est pas complètement formé et ses poumons ont besoin d’assistance. Huit jours plus tard, la situation ne s’améliore pas : une bactérie a envahi le sang du nourrisson et son état se détériore rapidement.

L’histoire de Jakob et celles des autres Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 2 juin lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, diffusé sur le réseau TVA.