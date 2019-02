Environ 49% des parents préfèrent le CPE à la maternelle 4 ans

Un sondage Léger réalisé pour le compte de l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) démontre que le CPE demeure le choix de prédilection d'une proportion significative de parents. À coût et accès égal, 49 % des parents disent préférer le CPE pour leur enfant de 4 ans, contre 19 % qui affirment préférer la maternelle pour les 4 ans.

Cette préférence s'exprime aussi pour les enfants âgés entre 1 et 3 ans : 51 % des parents préfèrent le CPE à tous les autres types de services éducatifs pour leur enfant âgé entre 1 et 3 ans. Par ailleurs, 51 % des parents considèrent que le CPE représente ou incarne le mieux la qualité, contre 6 % pour les maternelles 4 ans.

«Le gouvernement doit prendre acte de ces résultats, a affirmé Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE. Il s'appuie sur la liberté de choix des parents pour justifier sa décision d'offrir la maternelle 4 ans partout sur le territoire, de façon universelle. Or, ce choix ne pourra s'exercer si on ne poursuit pas le développement du réseau des CPE. On constate des résultats du sondage que le seul obstacle à la fréquentation d'un CPE est le manque de places», a ajouté Geneviève Bélisle. Elle souligne également que les parents reconnaissent que les CPE on fait leur preuves et veulent en majorité y envoyé leurs enfants. L'ACPE demande au premier ministre du Québec François Legault de reconnaitre que «le mur à mur n'est pas la solution à privilégier».

En l'absence de données fiables sur le choix des parents, l'AQCPE a pris l'initiative de commander ce sondage. Le gouvernement avait l'habitude de demander à l'Institut de la statistique du Québec de mener l'Enquête sur l'utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde qui permettait de dresser un portrait de la proportion d'enfants qui fréquentent un service éducatif à la petite enfance et les types de milieux fréquentés. La dernière enquête remonte toutefois à 2009.

Ce sondage web a été réalisé du 18 décembre 2018 au 2 janvier 2019, auprès de 1 002 répondants, des parents d'enfants de 0 à 5 ans résidant au Québec et pouvait s'exprimer en français ou en anglais.