Écoles fermées en raison du mauvais temps

En raison des mauvaises conditions météorologiques, les écoles primaires de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup sont fermées pour la journée, tout comme les écoles secondaires. Dans la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, toutes les écoles sans exception sont fermées pour la journée.

Le Collège Notre-Dame a aussi suspendu ses cours en raison des mauvaises conditions climatiques et routières. La décision concernant la fermeture des écoles primaires de la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup pour l'après-midi a été confirmée vers 10h20. Les centres de formation professionnelle tout comme les centres d'éducation des adultes sont aussi fermés pour la journée.

Les services de garde demeurent pour la plupart ouverts, à l'exception de ceux de Lacs-des-Aigles, Lots-Renversés, Pohénégamook (Marie-Reine-des-Coeurs), Saint-Clément, Sainte-Françoise et Saint-Michel-du-Squatec.

» Pour plus d'informations, consultez notre section Info-Tempête.

MÉTÉO

Environnement Canada a émis ce matin un avertissement de tempête hivernale pour le KRTB. Entre 15 et 25 centimètres de neige sont attendus sur la région, alors que le système météorologique qui a touché le sud et l'ouest du Québec se déplace vers l'est. Ces chutes de neige sont accompagnées de vents forts qui créeront de la poudrerie réduisant considérablement la visibilité. Il est donc recommandé d'adapter sa conduite aux conditions routières changeantes.