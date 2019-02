Entre 20 et 40 centimètres de neige prévus au KRTB

De la neige, encore de la neige et toujours...de la neige. Les tempêtes se suivent et se ressemblent cet hiver au Québec. Environnement Canada a émis, ce mardi après-midi, un nouvel avertissement de neige pour les secteurs de Kamouraska, Pohénégamook, Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.

De mardi soir à mercredi soir, on prévoit ainsi des accumulations importantes de neige sur la région. Une dépression provenant du Midwest américain s'intensifiera sur les Grands Lacs. La neige associée avec cette tempête débutera sur l'Outaouais et Montréal lundi et se propagera ensuite vers le nord et l'est.

Les quantités de neige les plus importantes sont prévues du Haut St-Laurent vers Tadoussac avec des accumulations généralement de 30 à 40 centimètres. Plus à l'est, sur le reste du Bas-St-Laurent et la Gaspésie, les quantités seront plutôt de 20 à 25 centimètres.

VISIBILITÉ RÉDUITE

Selon l'information fournie, cette tempête mettra les automobilistes à l'épreuve. Les vents forts combinés à la neige réduiront considérablement la visibilité dans la poudrerie sur certains secteurs. Il est donc recommander d'adapter la conduite aux conditions routières changeantes.

À la veille d’un changement climatique anticipé, les automobilistes sont invités à prévoir leurs déplacements afin d’assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la route. Ces derniers peuvent consulter le site www.quebec511.info afin de vérifier l’état de la route qu’ils prévoient emprunter.

La Sûreté du Québec rappelle que les usagers doivent aussi déneiger leur véhicule et s’assurer que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de changement de direction et la plaque d’immatriculation sont libres de glace et de neige. Ne pas respecter ces règles de sécurité augmente les risques de collision, constitue un danger pour le conducteur, mais également pour tous les autres usagers sur la route et vous expose à des amendes.