La MRC de Témiscouata souligne l’engagement de Ghyslaine Dionne

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le Conseil des maires de la MRC de Témiscouata a souligné l’engagement et la contribution exceptionnelle de Ghyslaine Dionne, agente SARCA (service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement) à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

Mme Dionne œuvre dans le domaine de l’éducation depuis plus de 30 ans. Son travail à titre d’agente SARCA l’amène à travailler étroitement avec les enseignants de même qu’avec les étudiants jeunes et adultes en perte de motivation ou éprouvant des difficultés d’apprentissage. Elle les accompagne, les aide à se remettre en action et à persévérer. Impliquée auprès de différentes tables qui touchent la persévérance scolaire, madame Dionne croit fondamentalement à l’importance de la communauté. Elle fait d’ailleurs partie de la démarche COSMOSS depuis le tout début. Appréciée pour son expertise en matière d’insertion socioprofessionnelle et d’alphabétisation, elle est devenue au fil du temps, une précieuse conseillère pour certains programmes de formation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

« Reconnue pour son expérience, sa capacité d’analyse, sa connaissance de la clientèle de même que pour son écoute et ses qualités d’accompagnatrice, Ghyslaine Dionne joue un rôle significatif dans notre milieu et dans le parcours de plusieurs personnes. » a mentionné madame Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata. « Nous avons profité de l’occasion pour la féliciter chaleureusement pour ce dévouement et saluer son apport considérable à la cause de la persévérance scolaire chez nous! » ajoute-t-elle.

Un certificat honorifique lui a été remis lors de la séance du Conseil des maires de la MRC de Témiscouata lundi le 11 février dernier.