Randonnées et jeux pour les motoneigistes à Saint-Cyprien

L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata tiendra son évènement annuel pour les motoneigistes le samedi 2 mars prochain. Deux randonnées vous sont proposées, hors sentier et motoneiges anciennes (1975 et moins).

L’inscription pour la randonnée hors sentier se fera à 9 h 30 au Gaz-Bar de Saint-Cyprien suivie du départ pour l’Éco-site. Les motoneiges anciennes partiront de l’Éco-site à 10 h 30. L’arrivée des deux groupes après les randonnées aura lieu sur le site situé sur le bord du lac Témiscouata.

Dans l’après-midi, il y aura des jeux d’habileté sur le lac Témiscouata (de type slalom) de même qu’une exposition des motoneiges antiques. Vous pourrez vous réchauffer au chalet d’accueil et aussi autour d’un feu de joie. Il y aura un service de cantine. La journée se terminera au chaud par un 5 à 7 au Bar De La Côte de Saint-Cyprien avec projection de vidéos et musique.

SEMAINE DE RELÂCHE

L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata sera ouvert pendant la semaine de relâche scolaire, du 2 au 10 mars inclusivement. Vous aurez la possibilité de pratiquer la raquette dans un sentier en milieu boisé et d’y faire de belles observations.

On vous invite également à découvrir la pêche sur la glace à la truite mouchetée à la tête du lac Témiscouata. Vous avez même la possibilité de louer une cabane à pêche pour la journée au cout de 40 $ avec 10 brimbales fournies et le bois de chauffage. Il faut avoir son permis de pêche et apporter ses vers.

Deux activités sont organisées en soirée. D’abord le jeudi 7 mars, de 19 h 30 à 21 h 30, ce sera une initiation à l’observation des étoiles au milieu du lac avec une interprète du ciel. Le cout est 5 $ par personne. Il y aura un feu de joie et du chocolat chaud sur les lieux.

Le samedi 9 mars, à 19 h 30, on note une randonnée en raquettes avec feu de joie et chocolat chaud pour terminer en beauté. La durée de la randonnée sera d’un peu plus d’une heure. Le cout de l’activité est de 2.50 $ par adulte et 1 $ par enfant.

L’Éco-site de la tête du lac Témiscouata est situé au 140, route 232 (direction Squatec). Pour obtenir des informations supplémentaires, appelez au 418 551-0811 ou à l’adresse courriel [email protected]