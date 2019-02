Le Club de golf du Transcontinental prend du mieux

Après des années difficiles, le Club de golf du Transcontinental à Pohénégamook prend du mieux, même s’il n’est pas complètement sorti de ses difficultés. «Le membership est passé de 54 à 82 membres», a mentionné Raymond Morin, gérant, à la suite de l’assemblée générale tenue le 27 janvier dernier.

«Notre objectif est d’avoir 100 membres, ce qui permettrait d’obtenir une certaine stabilité et d’atteindre la rentabilité», a ajouté M. Morin. Plus de 25 personnes ont assisté à cette rencontre qui a permis de dresser le bilan de la dernière saison. Notons que 30 investisseurs privés sont au cœur de la nouvelle structure du Club de golf du Transcontinental.

«Malgré des résultats financiers négatifs, les actionnaires ont constaté une amélioration en comparaison de la saison 2017», a-t-on indiqué. Ce portrait aurait pu être plus mauvais si ce n’eut été de la bonne collaboration de plusieurs personnes. «Une trentaine de bénévoles ont donné plus de 2 000 heures de leur temps pour l’entretien du terrain et à l’occasion des nombreuses activités tels que les tournois (une dizaine) dont celui de MariPier Morin et Brandon Prust», a expliqué Raymond Morin. Ces bénévoles ont notamment fait l’entretien des trappes de sable, du débroussaillage dans les sous-bois, le ramassage des balles sur le champ de pratique et l’accueil de visiteurs. Le club compte quatre employés.

Les responsables ont également souligné que malgré un été très chaud et peu pluvieux, les golfeurs ont pu apprécier la qualité des verts de ce terrain de golf de neuf trous, accessible autant aux golfeurs débutants qu’aux plus expérimentés. «Le nouveau comité a investi pour l’entretien du terrain qui possède un système d’irrigation pour ses verts», a précisé le gérant. Il a ajouté que le club attire, en plus des golfeurs locaux, une clientèle régionale et touristique.

«Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire pour trouver la rentabilité, mais l’essentiel pour les actionnaires est de maintenir dans le milieu cette infrastructure touristique», a-t-on mentionné. Pour atteindre ce but, le Club de golf du Transcontinental a à sa tête un nouveau conseil d’administration motivé et prêt à faire les efforts nécessaires pour y arriver. Celui-ci est composé des personnes suivantes : Dany Patry (président), Benoît Morin (vice-président), Marielle Levasseur (secrétaire-trésorière), Guylaine Sirois, Dany Morin, Jean-Guy Levasseur, Yvan Gingras, Lisette Nadeau, Michel St-Pierre et Guy Stanziani.

Mentionnons finalement qu’il y aura une autre assemblée, cette fois pour tous les golfeurs, le dimanche 24 février à la salle de quilles du quartier Saint-Éleuthère à Pohénégamook, à compter de 10 h. On y parlera de la saison 2018 et des préparatifs pour celle de 2019.