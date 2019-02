La Municipalité de Saint-Antonin lance sa nouvelle politique de la famille et des ainés

Le dimanche 10 février, la Municipalité de Saint-Antonin procédait au lancement de sa nouvelle politique de la famille à laquelle s’est jointe une démarche Municipalité Amie des ainés. Pour l’occasion, l’ensemble de la population a été convié à un déjeuner intergénérationnel auquel s’est ajoutée une multitude d’activités qui ont fait le bonheur des petits et des grands.

Au total c’est plus de 60 personnes de tous âges qui se sont réunies pour célébrer cette nouvelle politique, résultat de multiples consultations et de plusieurs mois de réflexion de la part du comité de pilotage. Le député de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Denis Tardif, était également présent.

C’est sous le slogan « au cœur des générations » que s’articule cette politique. Depuis 2017, un comité formé d’acteurs de tous âges, provenant de différents secteurs, reflétant ainsi la communauté dans toute sa diversité, a su garder en tête la volonté de la Municipalité et de ses citoyens afin de faire de Saint-Antonin un milieu de vie de premier plan pour toutes les générations.

«Je suis fier du fruit de leur travail qui nous permet, aujourd’hui, d’énoncer clairement notre vision d’une communauté soudée», a mentionné le maire de Saint-Antonin, Michel Nadeau.

Ce fut également l’occasion pour la Municipalité de dévoiler le nouveau logo du comité famille, culture et ainés qui assurera le suivi du plan d’action 2019-2021, sous la supervision du service des loisirs et avec la collaboration des divers services et organismes de la municipalité.

La Politique de la famille et des ainés ainsi que son plan d’action 2019-2021 sont disponibles en format électronique sur le site de la Municipalité de Saint-Antonin au www.municipalite.saint-antonin.qc.ca et en format papier à la bibliothèque et au bureau municipal de Saint-Antonin.

Sur la photo, une partie des personnes ayant contribué à l’élaboration de la politique de la famille et des aînés de Saint-Antonin, de gauche à droite : Marc Bélanger; Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup - Témiscouata; Julie Poulin; Virginie Ruel, coordonnatrice des activités culturelles et familiales; Jean-Roch Boucher, conseiller municipal et membre de la corporation de développement; Marcel Mailloux; Mario Fortin, conseiller municipal responsable des questions de la famille et des aînés; Aline Jestin, agente de développement rural pour la MRC de Rivière-du-Loup; Michel Nadeau maire de Saint-Antonin.