L’aide juridique, une équipe au service des gens

Le Centre communautaire juridique du Bas-Saint-Laurent / Gaspésie comprend dix bureaux sur son territoire, notamment à Rivière-du-Loup et à Témiscouata-sur-le-Lac.

L’aide juridique offre des services dans les affaires familiales, la protection de la jeunesse, la représentation des jeunes contrevenants et les poursuites pour un acte criminel. L’aide juridique peut également être accordée pour des situations qui touchent les prestations d’aide financière de dernier recours (aide sociale), d’assurance automobile, d’assurance emploi et d’accident du travail.

L’admissibilité à l’aide juridique peut être gratuite ou moyennant le paiement d’une contribution qui varie entre 100 $ et 800 $, selon la situation. L’évaluation de l’admissibilité est gratuite. Il faut appeler pour prendre rendez-vous.

Une équipe est en poste au bureau de Rivière-du-Loup. Les avocats Me Félix Pouliot, Me Annie-Pier Therrien et Me Émilie Lacroix sont disponibles pour accueillir la clientèle (418-862-1522). Me Annick Bédard, directrice des bureaux de Rivière-du-Loup, Cabano et Iles-de-la-Madeline, est en poste à Témiscouata-sur-le-Lac (418-854-2206).