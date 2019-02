Enfants et parents : un premier Salon des besoins particuliers au Témiscouata

COSMOSS Témiscouata tiendra une première édition du Salon des besoins particuliers samedi le 23 février prochain, de 9 h à 15 h, à l’École secondaire de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac. Cet évènement se veut un moment privilégié pour informer les parents et leur permettre d’échanger avec d’autres personnes ayant des préoccupations et des défis semblables.

La présidence d’honneur a été confiée à Christiane Séguin, directrice des services complémentaires et de l’adaptation scolaire de la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Plusieurs kiosques et diverses activités sont prévues afin de faire connaitre l’éventail des services offerts aux enfants ayant des besoins particuliers ainsi qu’à leurs parents.

DEUX CONFÉRENCES

Dès 10 h, une conférence sera présentée par la Fondation MIRA. En plus de former des chiens guides et des chiens d’assistance à des personnes vivant avec des déficiences visuelles ou motrices, la Fondation offre également des chiens à des enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA). À 13 h 30, Julie Philippon, auteure, blogueuse, enseignante et mère de famille, présentera des stratégies pour survivre au quotidien avec un enfant ayant un trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA/H).

EXPOSANTS

Une vingtaine d’exposants seront sur place pour présenter leurs services et échanger avec les participants : Autisme de l’Est du Québec, Association du Québec pour enfants avec des problèmes auditifs, Auberge La Clé des Champs, Service d’orthophonie mobile, Yogamis, Association de dysphasie du Bas-Saint-Laurent, Édith Levasseur et ÉTHOS, Univers emploi, Centre de la Petite Enfance Les Calinours, Centre intégré et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, Transport collectif et adapté Roulami, Association Entre-Amis, Le Maillon, Soccer adapté, Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, École de musique du Témiscouata et Office des personnes handicapées du Québec.

L’entrée est gratuite pour tous. Une halte-garderie sera également disponible sur place. Pour plus d’information, les gens intéressés peuvent communiquer avec Christiane Séguin au 418 854-2370 poste 2141.