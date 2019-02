Changement à l’OMH de Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Dans le but de renforcer le réseau et d’offrir un service bonifié aux locataires d’habitations à loyer modique (HLM), les OMH de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Sainte-Hélène, Saint-Pascal, Kamouraska, Saint-Philippe-de-Néri et Mont-Carmel se sont regroupés le 1er janvier dernier en un seul Office qui porte maintenant le nom d’Office d’Habitation du Kamouraska Est.

La Société d’habitation du Québec administre le programme HLM, qui permet à des personnes seules et à des ménages à faibles revenus d’obtenir un logement à un cout qui correspond à 25 % de leurs revenus. La gestion de ce programme est confiée aux offices d’habitation. Le réseau des OMH, à la demande de la Société d’habitation du Québec, a procédé à une restructuration au niveau de l’ensemble de la province.

Les offices de ces six municipalités ont fait consensus afin de déposer un plan d’affaires qui a été accepté par la SHQ. La nouvelle entité gèrera désormais 110 logements répartis sur une partie du territoire de la MRC de Kamouraska. Ses bureaux sont situés au 607 Avenue Martin à Saint-Pascal. Vous pouvez rejoindre l’organisme au 418-492-2877. Dominique Bard occupe la fonction de directrice générale au sein de ce nouvel office et 9 employés demeurent en fonction au niveau de l’administration et de l’entretien des immeubles.