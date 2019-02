Le Club photo Kamloup prend son envol

Créé officiellement au cours de l’été 2018, le Club photo Kamloup couvre les MRC de Kamouraska et Rivière-du-Loup. Il offre une variété d’activités dans le but de permettre aux photographes de tous les niveaux de partager leur expérience, parfaire leurs connaissances et de présenter leurs réalisations à d’autres passionnés.

Le conseil d’administration du Club photo Kamloup a accueilli récemment Andrée D’Amours à titre d’administratrice au sein de l’organisme. À la suite de son élection tenue lors de l’assemblée générale du 21 novembre dernier, elle occupe le poste de directrice du comité des communications. Elle se joint à l’équipe constituée d’André Laforest, Joël Gingras, Guy Boudreau et Sébastien Dionne. Le comité de la programmation élabore un calendrier de rencontres en salle et de sorties mensuelles dont le contenu regorge d'informations pertinentes et variées, et de défis créatifs.

En adhérant au Club Photo Kamloup, les membres peuvent profiter des sorties en groupe sur le terrain, des ateliers théoriques et pratiques offerts, des opportunités de partager et de discuter des photos réalisées par les membres en lien avec les thèmes bihebdomadaires sur le groupe Facebook privé du club.

Pour adhérer au Club, il suffit de visiter la page www.facebook.com/kamloup de cliquer sur le bouton «S'inscrire». La procédure est présentée en détail.