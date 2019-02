Médias d’Info Canada et Patrimoine canadien sont à l’origine d’une nouvelle étude exhaustive qui vient confirmer la relation de confiance que les citoyens entretiennent avec leur journal local. De fait, le journal régional est «la source préférée de nouvelles locales».

De façon générale, le journal régional (ses versions imprimée et numérique) obtient 27 % de la faveur des personnes consultées. «C’est plaisant de voir que les journaux au Canada sont consultés abondamment. Chez-nous localement, nous savons l’attachement que les gens ont pour leur journal, nous le constatons chaque jour sur nos différentes plateformes. Il n’y a pas que les lecteurs qui font preuve de régularité à consulter nos publications, nos annonceurs nous accordent également une grande confiance pour promouvoir leurs produits et services», a mentionné Hugo Levasseur, éditeur.

Cette étude confirme que l’information locale est la principale raison de lire les journaux locaux (86 % édition imprimée et 89 % édition numérique). «En tant qu’éditeur, je suis aussi ravi de voir que nos lecteurs utilisent la rubrique Opinion du lecteur pour affirmer leur point de vue sur des sujets précis. Les gens consultent Info Dimanche et se l’approprient», a ajouté M. Levasseur.

Les publicités des journaux sont les plus lues et les plus remarquées dans toutes les catégories : automobile, voyages, télécommunications, immobilier et produits / services financiers. Environ 9 Canadiens sur 10 lisent un journal chaque semaine, toutes plateformes confondues.

«L’intérêt des lecteurs et des clients fait qu’Info Dimanche relève bien les défis et les changements technologiques. Votre hebdomadaire régional a bien traversé les bouleversements de la presse écrite, nous sommes confiants qu’avec notre offre de contenu, tant papier qu’électronique, Info Dimanche est plus que jamais d’actualité pour le lectorat d’ici et la communauté d’affaires», a souligné M. Levasseur.

INFODIMANCHE.COM

Le pendant numérique d'Info Dimanche, infodimanche.com, s'inscrit aussi dans cette relation de confiance avec ses lecteurs. Seulement au cours des 30 derniers jours, les statistiques démontrent un engagement continu de son auditoire avec plus de 715 000 pages vues pour un site d'information couvrant l'actualité du KRTB.

«Notre volonté a toujours été de préserver l'identité propre au papier comme au web. Nous sommes rapides, incisifs et respectueux sur le traitement de nouvelles, allant des faits divers au culturel, alors que les histoires humaines, de proximité, sont mises de l'avant en exclusivité dans notre édition papier», ajoute l'éditeur.

PUBLISAC

La version papier d’Info Dimanche continue d’être un outil de communication majeur dans notre milieu. D’ailleurs, vous le retrouvez à chaque semaine dans le Publisac distribué à votre porte. Un sondage CROP réalisé en 2018 offrait également une analyse très intéressante concernant son impact auprès des citoyens.

Quelque 87 % des gens du Québec consultent le Publisac, 80 % des lecteurs le lisent plus de 15 minutes et 75 % regardent son contenu plus d’une fois par semaine. «87 % c'est pour l'ensemble de la province, mais le pourcentage est plus élevé en région. Malheureusement, il n'y a pas eu ventilation des données pour l'Est du Québec. Je suis fortement convaincu que nous sommes supérieurs à la moyenne provinciale», a précisé M. Levasseur. On apprenait également dans ce sondage que la satisfaction globale à l’égard du Publisac est grandissante d’année en année passant à 82 % en 2018.

«Dans notre région, on se rend bien compte qu’Info Dimanche et tout le contenu du Publisac occupent une place de choix pour la recherche d’informations de la part des citoyens», a conclu Hugo Levasseur.