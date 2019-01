Neige, poudrerie et visibilité réduite attendues ce soir

La neige qui s'abat présentement sur la région devrait laisser des accumulations se chiffrant entre 15 et 25 centimètres jusqu'à ce soir. Des rafales de vent prendront ensuite le relais et créeront de la poudrerie qui réduira la visibilité dans certains secteurs.

Les régions de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques seront touchées. En raison des récentes précipitations et des vents qui souffleront en soirée, la visibilité pourrait devenir réduite à nulle en quelques secondes dans la neige forte et la poudrerie. Au Témiscouata, des accumulations de seulement 15 centimètres sont prévues.

Environnement Canada émet des avis de poudrerie lorsqu'on prévoit que les vents occasionneront de la poudrerie qui réduira la visibilité à 800 mètres ou moins pendant au moins trois heures. Les automobilistes sont ainsi invités à adapter leur conduite aux conditions hivernales changeantes et à garder une distance avec les autres véhicules en cas de freinage brusque.