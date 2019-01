La programmation Boule de neige, synonyme de plaisirs d’hiver

Dès ce 25 janvier, la programmation Boule de neige réserve aux citoyens de belles sorties extérieures. Des classiques aux nouveautés en passant par les coups de cœur, la diversité des activités ne manquera pas de charmer jeunes et moins jeunes, jusqu’au 16 mars.

Parmi les classiques de retour cette année, soulignons la marche et les randonnées de raquettes aux flambeaux et les disco-patins en plein air, dont la première ouvre justement la programmation ce 25 janvier, ainsi que les populaires glissades en tube à la pente Frontenac. D’ailleurs, de nouvelles chambres à air destinées aux tout-petits ont été acquises, pour une glissade encore plus sécuritaire et amusante pour tous les membres de la famille. Soulignons également le retour de la Fête des neiges, une journée d’activités destinée aux familles présentée pour une troisième année au parc Blais, lors de la première fin de semaine de la relâche scolaire. Seront également de retour quelques évènements à portée nationale, comme le festival Grimpe en Ville et le Concours intercollégial de sculpture sur neige.

La mouture 2019 de Boule de neige amène également son lot de nouveautés. Parmi celles-ci, notons le festival de hockey bottine sur glace pour les enfants de 8 à 12 ans et leurs parents et une activité présentée par le Club de patinage de vitesse Les Loupiots, où les participants auront la possibilité de gagner leur place au sein du club.

LE WEEK-END BOULE DE NEIGE

La fin de semaine du Concours intercollégial de sculpture sur neige demeure sans l’ombre d’un doute le coeur de la programmation. Du 1er au 3 février, la rue Lafontaine s’animera du nord au sud afin d’offrir aux Louperivois et aux étudiants sculpteurs des moments d’animation uniques et festifs. Le tout débute par la traditionnelle marche aux flambeaux présentée au parc des Chutes le vendredi. Le dimanche, la fameuse glissade urbaine prendra place des rues Laval à Dollard, au plus grand plaisir des enfants. Quelques tubes seront disponibles sur place.

Le Musée du Bas-Saint-Laurent présente en outre des activités s’articulant directement autour des sculptures. Ainsi, les familles sont conviées à participer tout au long de la fin de semaine à un rallye découverte en lien avec la thématique de cette année. Le dimanche, les enfants s’élançant dans la glissade urbaine pourront prendre une pause juste à côté au Carré Dubé, pour découvrir les rudiments de la sculpture sur neige, à 11 h et 13 h. Puis, des visites animées des œuvres éphémères maintenant finalisées auront lieu en après-midi, au départ du Carré Dubé à 13 h et 15 h. Ces tournées accompagnées permettront aux participants de découvrir les sculptures de neige sous un nouvel angle et comprendre la démarche artistique des artistes de la pelle et du pic.

Rappelons que la programmation Boule de neige est une initiative du Service loisirs, culture et communautaire de la Ville de Rivière-du-Loup. Les activités sont proposées par la Ville ou par des organismes à but non lucratif, comités et associations, qui ensemble, offrent une variété d’évènements qui créent l’effet d’entrainement, l’effet boule de neige. L’évènement hivernal haut en couleurs invite la population à braver le froid et mettre le bout du nez dehors, afin de profiter de la neige et des joies de l’hiver.

La programmation complète est disponible sur le site Internet de la Ville au VilleRDL.ca et la quasi-totalité des activités sont offertes gratuitement.