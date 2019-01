La Personnalité du mois de la Chambre de commerce vue dans Info Dimanche

La SADC de la MRC de Rivière-du-Loup et Info Dimanche vous présentent la Personnalité du mois de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup. Sur les différentes plateformes de diffusion (papier, web et mobile) d’Info Dimanche, vous pourrez donc découvrir à chaque mois une femme ou un homme qui a contribué au développement de la communauté.

Des personnes qui œuvrent dans une entreprise ou un organisme au cœur de l’activité économique et sociale de la MRC de Rivière-du-Loup; des gens qui font la différence dans leur secteur d’activités. «Nous voulons les mettre en valeur. La SADC est fière d’être partenaire de ce projet», a indiqué Gilles Goulet, directeur général de la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) de la MRC de Rivière-du-Loup.

«Ces personnes sont membres de la Chambre de commerce, des employeurs, des employés ou des travailleurs autonomes», a précisé Marie-Hélène Collin, directrice générale de la Chambre. «Nous faisons appel aux membres et à nos partenaires pour nous soumettre des suggestions, en fonction d’une thématique pour chaque mois», a-t-elle précisé.

«La première Personnalité de 2019 vous est présentée dans cette édition d’Info Dimanche (30 janvier). Vous pourrez également consulter une vidéo sur notre site web, le jeudi suivant la date de publication du journal, et sur notre page Facebook», a noté Étienne Morissette, conseiller en solutions médias et médias sociaux chez Info Dimanche.

«Vous avez une perle rare dans votre entreprise ou votre organisme, faites nous le savoir», a lancé Ariane Dionne Santerre, coordonnatrice à la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup qui organise cette promotion visant à souligner le dynamisme du milieu des affaires de la MRC de Rivière-du-Loup.

Nous reconnaissons sur la photo, de gauche à droite : Mégane Bernier, conseillère en solutions médias Info Dimanche, Catherine Boucher, vidéo-journaliste et chroniqueuse web Info Dimanche, Gilles Goulet, directeur général de la SADC de la MRC de Rivière-du-Loup, Ariane Dionne Santerre, coordonnatrice à la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup, Marie-Hélène Collin, directrice générale de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup et Étienne Morissette, conseiller en solutions médias et médias sociaux Info Dimanche.