Réouverture des routes au KRTB

Tranquillement, mais sûrement, le ministère des Transports du Québec a pris le dessus sur l'importante tempête qui a complètement paralysé la région et l'Est-du-Québec, dimanche. L'autoroute, l'autoroute 85, la route 185 et une partie de la route 132 sont maintenant rouvertes à la circulation.

Selon le site Québec 511, il était possible pour les automobilistes de faire le voyage entre Rivière-du-Loup et Québec sur l'autoroute 20 à partir de 9 h. La portion de route entre Rivière-du-Loup et Notre-Dame-des-Neiges a quant à elle été ouverte à la circulation plus tard dans l'avant-midi.

L'autoroute 85 et la route 185 sont également accessibles, dans les deux directions, entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau-Brunswick.

Notons qu'une portion de la route 132 reste fermée entre Kamouraska et Notre-Dame-du-Portage. C'est la seule entrave au KRTB.

CHAUSSÉE ENNEIGÉE

En raison des chutes de neige et des forts vents, la chaussée reste enneigée, et la visibilité nulle sur la grande majorité du réseau routier de la région. Il est recommandé de retarder tout déplacement non essentiel à plus tard, lorsque les conditions se seront améliorées.

Hier en soirée, plusieurs municipalités de la région ont pris la décision de cesser le déneigement puisque leurs équipes devaient travailler dans des conditions extrêmes et une visibilité nulle. Les opérations ont repris tôt ce matin afin de dégager la neige des routes et les efforts se poursuivent. Certains secteurs, notamment les intersections, sont glissants en raison des températures froides.

Les cours ont été suspendus dans toutes les écoles de la région pour la journée puisque les conditions routières sont impraticables. L'un des plus gros employeurs de la région, Premier Tech, a donné congé à ses employés pour l'avant-midi en raison de la tempête hivernale. Prelco a aussi pris la décision de fermer ses bureaux et son usine de Rivière-du-Loup pour la journée.

Pour planifier vos déplacements et connaitre l'état des routes détaillé, il est possible de consulter le site web Québec 511.

Collaboration : Marc-Antoine Paquin