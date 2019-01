Avertissement de bourrasques de neige dans la région

Environnement Canada a émis vers 14h un avertissement de bourrasques de neige pour cet après-midi dans les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. La visibilité est nulle par endroits sur l'autoroute 20 entre Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.

L'arrivée d'un front froid serait à l'origine de ces bourrasques. Elles occasionnent des conditions météorologiques très changeantes. Il est possible que les automobilistes expérimentent un ciel dégagé, suivi rapidement d'une zone de forte neige en quelques kilomètres. Les déplacements sur les différents axes routiers pourraient devenir dangereux en raison de ces conditions changeantes.

RÉSEAU ROUTIER

La visibilité est nulle par endroits entre Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles sur l'autoroute 20, et la chaussée est partiellement enneigée. La chaussée est également enneigée sur l'autoroute 85 et la route 185 de Dégelis à Rivière-du-Loup. Selon les informations disponibles, la visibilité serait bonne.

Les automobilistes sont appelés à faire preuve de vigilance et à adapter leur conduite. La Sûreté du Québec rappelle qu'en cas de mauvais temps, les conducteurs doivent réduire leur vitesse et garder leurs distances avec les autres véhicules en cas de freinage.

Pour plus d'informations sur l'état du réseau routier, il est possible de visiter le http://www.quebec511.info/ .