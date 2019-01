Des élèves remettent 4 150 $ à l’Association du cancer de l’Est du Québec

Cet automne, 14 jeunes de l’École secondaire Vallée-des-Lacs de Squatec ont organisé différentes collectes de fonds pour l’Association du cancer de l’Est du Québec dans le cadre du Défi Têtes à prix. Cette 10e participation consécutive au Défi Têtes à prix aura permis d’amasser la somme totale de 4 150 $.

Pour atteindre ce montant, les élèves ont réalisé trois activités de financement : un pont payant en octobre qui a rapporté 2 100 $, un souper pizza en octobre avec une récolte de plus de 1 500 $, ainsi que la vente de pains de ménage en décembre avec un revenu de 550 $. De plus, Chloé Dionne, élève à l’École secondaire Vallée-des-Lacs, a également rasé ses cheveux afin de démontrer son appui aux personnes atteintes de cancer.

Depuis 2009, les élèves de l’École secondaire Vallée-des-Lacs ont remis plus de 30 000 $ dans le cadre de Défi Têtes à prix de l’Association du cancer de l’Est du Québec, et ce, grâce à l’organisation de diverses activités de financement. Toute l’équipe de l’Association tient à saluer leurs efforts et leur engagement exemplaires!