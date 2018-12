Neige et verglas attendus au Bas-Saint-Laurent

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour les secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques en raison d'un possible épisode de verglas et de neige du vendredi 28 décembre en soirée au 29 décembre.

Un système dépressionnaire devrait atteindre l'est du Québec vendredi. Les précipitations devraient débuter sous forme de neige (on en attend environ 5 centimètres, d'après Météomédia) puis se transformer en pluie verglaçante lorsque le mercure sera près du point de congélation. Il est possible que les routes et trottoirs deviennent glacés et glissants.

Le ministère des Transports a déjà prévu déployer des équipes sur le réseau routier de la région afin de limiter l'accumulation de neige sur la chaussée et d'appliquer des produits fondants ou les abrasifs nécessaires. Les usagers de la route sont invités à adapter leur conduite ou à reporter leurs déplacements non essentiels.