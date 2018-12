Collecte des arbres de Noël à Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup tient à informer ses citoyens qu’il y aura une collecte d’arbres de Noël au cours de la prochaine semaine. Pour en bénéficier, les sapins et autres essences doivent absolument être déposés en bordure de la rue ce dimanche 6 janvier.

Les arbres doivent être placés de façon à ne pas entraver l’accès aux rues et trottoirs. Ils ne doivent plus contenir de décorations, d’attaches ou d’objets métalliques, puisqu’ils seront broyés. Également, seuls les spécimens naturels seront amassés. Voici quelques gestes simples, qui amélioreront grandement l’efficacité de la cueillette, de même que la sécurité des travailleurs : couper les branches de l’arbre, débiter le tronc en sections de moins d’un mètre et mettre le tout en ballots d’au plus trente centimètres de diamètre.

La Ville de Rivière-du-Loup invite la population à participer activement à cette collecte spéciale, qui permet de donner une deuxième utilité à nos arbres de Noël. Les conifères et feuillus amassés seront en effet revalorisés selon une avenue à valeur ajoutée, telles la transformation en compost ou en paillis ou encore la valorisation énergétique, au choix de l’entrepreneur.

À noter en terminant que la collecte s’effectuera en une seule ou en plusieurs journées, en fonction notamment de la météo. Par conséquent, il ne faut pas s’alarmer si un arbre patiente toujours dans le banc de neige le 10 janvier. Par contre, il est important de noter que s’il est assuré qu’un sapin placé en bordure de rue ce 6 janvier sera amassé, rien ne le garantit s’il est déposé après dimanche, alors que le quartier aura peut-être déjà été collecté.