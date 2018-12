Les conditions d’admissibilité sont révisées pour Emplois d’Été Canada 2019

Jusqu’au 25 janvier prochain, il sera possible de faire une demande dans le cadre du programme d’Emplois d’été Canada (EÉC). N’étant plus réservé qu’aux étudiants, le député Bernard Généreux se réjouit que les critères d'admissibilité du programme aient été élargis à tous les jeunes âgés de 15 à 30 ans.

Les entreprises ou organismes participants doivent s’engager à offrir un emploi d’une durée de 6 à 16 semaines entre avril et septembre 2019 dans le respect d’un horaire de travail à temps plein, soit de 30 à 40 heures par semaine.

«Puisque les critères nationaux à l’échelle du pays et locaux pour la circonscription de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup ont été largement modifiés pour 2019, je recommande à tous les demandeurs de faire appel à ma directrice régionale Anne Francoeur avant d’amorcer le processus», indique le député Généreux.

Les priorités locales se consacrent aux les évènements spéciaux (tels des festivals et les Jeux du Québec), des petites municipalités offrant des services d’accueil touristique, des organismes sans but lucratif, particulièrement dans les domaines du tourisme (récréotourisme, agro-tourisme), de la muséologie, du patrimoine, de la culture, des camps de vacances et de jour, de la recherche et développement, de l’agriculture.

« Embaucher un jeune a un double effet positif. D’un côté, cela permet d’introduire de nouvelles idées, de l’énergie et du dynamisme au sein de l’organisme employeur et de l’autre côté, cela aide les jeunes à acquérir les compétences et l’expérience dont ils auront besoin pour tailler leur place sur le marché du travail», affirme Bernard Généreux.

En 2018, 580 131$ ont été investis dans la circonscription afin de permettre l’embauche de 228 étudiants alors qu’en 2017, 561 399 $ ont permis l’embauche de 186 étudiants.