Le maire Richard F. Dubé commente le budget de Saint-Honoré

Le conseil municipal de Saint-Honoré-de-Témiscouata a préparé le budget 2019. Le maire Richard F. Dubé a commenté les décisions prises afin d’atténuer l’impact d’une hausse du compte de taxes.

«Le budget 2019 est maintenant complété et comme les années précédentes ce n’est pas toujours facile de maintenir les augmentations en bas du cout de la vie, car notre transfert de péréquation a été réduit de plus de 60 000 $. Le cout de récupération des ordures et de recyclage a aussi augmenté de 21 $, mais grâce au surplus accumulé nous verrons notre taxe foncière augmentée de 0.02 $ du 100 $ d’évaluation et passer à 0.77 $ / 100 $ comme en 2016. Il faut aussi remarquer que durant l’année 2019, les dettes de l’unité d’urgence, de la niveleuse et du Mont-Citadelle seront complètement remboursées», a mentionné M. Dubé.

Le maire a aussi fait état de plusieurs réalisations qui ont été complétées en 2018 : nouvelle signalisation sur la rue Principale et route 291 pour la sécurité des piétons et des écoliers, nouveaux panneaux d’affichage des rues, reconstruction des murs et nouvelles fenêtres au local des loisirs, addition de lampes de rues, creusage de fossés, renforcement du ponceau sur la rue Principale qui sera remplacé en 2019 grâce à une subvention du Ministère, plusieurs ponceaux remplacés sur différentes routes et le puits mécanique au garage refait pour répondre aux normes de sécurité.

«Pour 2019, nous prévoyons faire l’achat d’un nouveau camion à neige pour remplacer le vieux Volvo autocar 1989. Plus de 100 000 $ ont été réservés dans les budgets antérieurs pour cet achat. De plus, le service incendie bénéficiera de nouveaux équipements pour la sécurité de nos citoyens», a noté le maire.

Richard F. Dubé a également remercié tous les bénévoles qui s’impliquent dans la municipalité, soit au Centre communautaire, à la Fabrique, aux loisirs, à la bibliothèque, durant le Festival Honéquestre et au service incendie et dans les autres organismes.