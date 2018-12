Écoles fermées dans la région

De nombreux élèves ont eu un petit cadeau de Noël en avance ce 21 décembre puisque toutes les écoles primaires de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup sont fermées pour la journée en raison des mauvaises conditions climatiques prévues. Les écoles secondaires sont aussi fermées. Quant à la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, toutes les écoles (primaires et secondaires) sont fermées pour la journée.

Les centres de formation professionnelle de la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup demeurent ouverts. Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup est également fermé pour la journée. Selon les informations disponibles, la plupart des services de garde demeurent ouverts pour la CS Kamouraska-Rivière-du-Loup. Concernant la CS du Fleuve-et-des-Lacs, les services de garde demeurent ouverts, à l'exception de Lac-des-Aigles, Lots-Renversés, Saint-Clément, Sainte-Françoise et Saint-Michel-de-Squatec qui fermeront leurs portes.

MÉTÉO

Environnement Canada a émis ce matin un avertissement de pluie verglaçante pour toute la région de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques. On prévoit entre 5 et 15 millimètres de pluie. Des températures frôlant le point de congélations sont prévues en matinée. La pluie verglaçante se changera en pluie en cours de journée, ce qui pourrait apporter d'importantes accumulations d'eau. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, deviendront glacées, glissantes et extrêmement dangereuses.