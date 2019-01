Jérôme La Violette-Côté élu au Comité national des politiques du Parti conservateur

Le lundi 17 décembre dernier se terminait la période de votation des présidents d’associations conservatrices du Canada pour l’élection des représentants provinciaux au sein du Comité national des politiques du Parti conservateur du Canada.

C’est avec fierté que l’Association conservatrice de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup a appris que son président, Jérôme La Violette-Côté, a été choisi pour y représenter le Québec.

«C’est un énorme défi qui m’attend. Siéger à l’intérieur de ce comité pan-canadien est une opportunité en or pour moi d’influencer positivement les politiques futures du Parti conservateur. Je ne me suis jamais caché d’être plus progressiste dans ma vision politique et on m’a effectivement élu pour y ajouter cette couleur», mentionne le président de l’association Jérôme La Violette-Côté.

De plus, l’Association conservatrice de la circonscription est présentement en grande campagne de financement. Son nouveau site internet ppcmlkrdl.ca est largement mis à contribution.