Budget 2019 : attractivité, un mot d’ordre à la Ville de Rivière-du-Loup

La Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) accueille favorablement ce deuxième budget de l’équipe de la mairesse Sylvie Vignet, présenté le 17 décembre en séance publique à l’hôtel de ville.

La CCMRCRDL apprécie les mesures visant à attirer les entreprises, mais aussi les efforts pour être une ville attractive pour les familles et ainsi favoriser le recrutement de main-d’œuvre pour les entreprises qui en ont grandement besoin. Par différentes mesures, ce budget vient appuyer le développement économique de notre région.

ATTIRER LES ENTREPRISES

Tel que mentionné dans les notes du budget présenté par la Ville, «l’instauration d’un crédit de taxes pour certaines entreprises industrielles et para-industrielles» est une excellente nouvelle pour les entrepreneurs. À cela s’ajoute le maintien de la taxe sur les immeubles non résidentiels à un niveau compétitif.

AVANTAGES INDIRECTS

Notons, entre autres, des investissements dans les infrastructures, particulièrement la mise aux normes du Stade de la Cité des Jeunes et l’agrandissement de la bibliothèque. Ces infrastructures, en plus de celles dont la ville dispose déjà, sont un produit d’appel important pour attirer de nouveaux foyers. De plus, le budget alloué au développement de l’aéroport prouve que la Ville diversifie ses investissements profitables à la région.

En somme, le «budget 2019 propose des mesures intéressantes pour les entreprises. Avec ce budget réaliste et prudent, nous travaillerons à nous tenir informés pour faire avancer les différents dossiers de développement économique», conclut Frédérique Guignard, présidente de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du- Loup.