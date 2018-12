Collecte de sang les 19 et 20 décembre à Rivière-du-Loup

La Sûreté du Québec, la MRC de Rivière-du-Loup et le Service de sécurité incendie de la Ville de Rivière-du-Loup organisent conjointement une collecte de sang en collaboration avec les étudiants en techniques policières les 19 et 20 décembre.

La collecte se déroulera pendant ces deux journées de 13h30 à 20h30 à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, au 311, boulevard de l'Hôtel-de-Ville pour Héma-Québec. Donner du sang prend environ une heure et peut aider jusqu’à quatre receveurs.

Une personne a besoin de sang toutes les 80 secondes au Québec, et 80 000 personnes bénéficient d’une transfusion annuellement. Les besoins d’Héma-Québec sont de 1 000 prélèvements par jour pour répondre à la demande.

Toute personne en santé âgée de 18 ans et plus répondant aux critères d’admissibilité d’Héma-Québec peut donner du sang tous les 56 jours, soit six fois par année. Il est conseillé d’avoir bien mangé et de s’être hydraté avant de se présenter à la collecte. Pour plus d’information, il est possible de consulter le www.hema-quebec.qc.ca, dans la section Donner.