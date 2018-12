Dons de Tigre Géant et de l’Académie Jiu-Jitsu Brésilien

Le Carrefour d’Initiatives Populaires de Rivière-du-Loup tient à remercier le Tigre Géant pour un don de 1 750$ en argent ainsi que l’Académie Jiu-Jitsu Brésilien pour un don de près de 1 000$ en denrées non périssables.

Ces dons permettront à l’organisme de maintenir ses services qui viennent en aide annuellement à plus de 15 000 reprises aux citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup par le biais de différents services en sécurité alimentaire.

La collaboration d’organisations du milieu telles que Tigre Géant et l’Académie Jiu-Jitsu permet au Carrefour d'être chaque année plus présent et plus efficace dans sa mission de «nourrir collectivement». Le Carrefour sera fermé du 22 décembre au 6 janvier.

Si vous voulez donner aussi, veuillez noter que le Carrefour sera fermé du 22 décembre au 6 janvier.