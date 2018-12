Ouverture d’une clinique de médecine vasculaire au CHRGP

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent annonce officiellement l’ouverture d’une clinique de médecine vasculaire au Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP).

En opération depuis la mi-novembre, cette clinique vise à uniformiser l’évaluation et la prise en charge des personnes atteintes de maladie vasculaire périphérique, dans tout son spectre, ainsi que de conditions vasculaires rares.

La clinique de médecine vasculaire permet de mesurer la pression artérielle des membres, et de visualiser les plaques au moyen de l’échographie doppler. On peut ainsi évaluer la sévérité de la maladie et orienter les traitements. Le Dr François Caron, interniste au CHRGP, a complété une formation en médecine vasculaire au CHUM, suivie d’une formation complémentaire à l’Université McMaster, à Hamilton, afin de pouvoir offrir ce nouveau service à la population du KRTB.

La maladie vasculaire périphérique se manifeste par des crampes aux jambes survenant généralement à la marche, et soulagées par le repos. Elle est causée par des rétrécissements des artères qui amènent un ralentissement du flot sanguin aux jambes.

Elle peut être contrôlée par la diète et l’activité physique, traitée par des médicaments ou par des procédures pour favoriser la formation naturelle de nouveaux vaisseaux. On estime que la maladie touche plus de 5 % de la population. Au Bas-Saint-Laurent, cela représente plus de 10 000 individus, dont 5 000 au KRTB et 1 500 à Rivière-du-Loup. De ce nombre, 90 % n’auront pas de symptômes et moins de 1 % par année subiront une amputation.