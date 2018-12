Rétrospective 2018, février (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

5,5 M$ pour l'aménagement terrestre du Carrefour maritime

La Ville de Rivière-du-Loup a profité de la séance du conseil municipal de lundi soir pour réaliser un état des lieux concernant le Carrefour maritime. Selon un document présenté aux citoyens, le projet sera scindé en plusieurs étapes afin d’assurer sa réalisation. La phase 1, qu’on aimerait débuter au plus tard au printemps 2019, comprend l’aménagement terrestre. Les sceptiques seront-ils «confondus...dus...dus...dus ?!»

Sublime prestation du duo Bilodeau-Séguin aux Olympiques

Les patineurs Charlie Bilodeau et Julianne Séguin ont terminé leur première expérience olympique de façon exceptionnelle, le mercredi 14 février (Québec), à PyeongChang. Après avoir obtenu leur meilleure note de la saison au programme court, la veille, ils ont poursuivi sur leur lancée en réussissant le même exploit au programme libre. Le couple a obtenu une note de 136,50, pour un pointage combiné de 204,02, en exécutant une performance magistrale. Charlie et Julianne ont terminé au 9e rang de la compétition.

Arrestation après une poursuite d’au moins 50 km

Un jeune homme de l’Ontario a tenu les policiers de différentes MRC en haleine, tôt dans la nuit de lundi à mardi. Après avoir commis une infraction au code de la sécurité routière près de Montmagny, vers 22 h, le conducteur a pris la fuite. L’individu a alors réussi à semer les policiers et à poursuivre sa route vers l’est. Ce sont finalement les autopatrouilles de la région de Rivière-du-Loup qui ont identifié son véhicule, un VUS haut de gamme volé, à la hauteur de Saint-Antonin. Toujours en fuite et ne démontrant pas plus d’intérêt à s’arrêter, il a forcé les policiers à prendre les grands moyens et installer deux tapis à clous près du kilomètre 36 à Témiscouata-sur-le-Lac.

Vols qualifiés: Guillaume Léveillé arrêté

Un individu a semé l'émoi en commettant en l'espace de quelques heures deux vols à main armée en moins de 24 heures à Rivière-du-Loup les 22 et 23 février derniers. Guillaume Léveillé a été arrêté en compagnie de deux autres complices dans une résidence de la rue de Boulogne à Saint-Jérôme dans les Laurentides. Rappelons que Léveillé est suspecté d'être l'auteur de pas moins de 11 vols été commis à la fin février dont ceux de Chaussures Rioux et de la pharmacie Familiprix de Rivière-du-Loup.

Un lynx en balade à Saint-Modeste

Les lynx sont de plus en plus nombreux dans notre région. Malgré tout, il reste toujours aussi surprenant (et impressionnant!) d’en croiser un sur sa route.

Interceptée à contresens sur l’autoroute 85

Une automobiliste inattentive de 87 ans a été interceptée par une autopatrouille de la Sûreté du Québec, le dimanche 25 février peu avant 14 h, à la hauteur de Saint-Louis-du-Ha! Ha!. C’est qu’elle roulait à contresens sur l’autoroute 85.

Denis Picard accusé de meurtre au premier degré

Suspecté du meurtre de Colette Émond commis à La Pocatière en juin dernier, Denis Picard a vu le chef d'accusation de meurtre au deuxième degré retiré au profit d'une nouvelle accusation, soit celle de meurtre au premier degré lundi au palais de justice de Rivière-du-Loup.

Inauguration du nouveau centre communautaire de Saint-Simon

C'est en février 2018 que la conversion du chalet des loisirs de Saint-Simon-de-Rimouski en un centre communautaire multifonctionnel a été inauguré. Ce nouvel édifice permet de bonifier l'offre de services communautaires, de répondre aux attentes du milieu et de combler un besoin en matière d'espace dans un environnement sécuritaire pour la population.

LHCS : le CIEL-FM éliminé en trois matchs

La saison du CIEL-FM de Trois-Pistoles a pris fin le vendredi 23 février à St-Damien. La troupe de l’entraineur-chef et directeur général, Éric Belzile, s’est inclinée par la marque de 4 à 2 contre le Pastiques Moore.

L’Académie BJJ Rivière-du-Loup se couvre d’or

L'Académie BJJ Rivière-du-Loup s'est méritée les grands honneurs d’une compétition de jiu-jitsu brésilien, cette fin de semaine, à Oka dans la région de Montréal. Trois athlètes ont remporté 5 médailles d’or sur une possibilité de …5 ! Un bel exploit.

Kourage interprète «Ensemble» à Belle et Bum

L'épisode de l'émission Belle et Bum diffusée à l'antenne de Télé-Québec, dans lequel Benoit Ouellet, alias Kourage, a interprété sa chanson «Ensemble» au National de Montréal est maintenant disponible en ligne. Une belle expérience pour l’auteur-compositeur-interprète qui a ainsi bénéficié d’une vitrine provinciale pour diffuser sa musique.

