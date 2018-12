La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac dit non à l’intimidation

À la suite de la séance extraordinaire du 17 décembre 2018 où des situations particulières se sont déroulées, la Ville de Témiscouata-sur- le-Lac informe qu’elle prendra tous les moyens pour freiner cette forme d'intimidation qu’elle subit présentement.

«Le conseil municipal prend très au sérieux les gestes commis par certaines personnes à la séance publique d’hier soir et pour éviter que de telles situations se reproduisent, le conseil travaillera en étroite collaboration avec la Sûreté du Québec pour la tenue des prochaines rencontres publiques du conseil municipal», souligne le maire Gaétan Ouellet.

«Récemment, nous avons mis à la disposition des citoyens, assistant aux séances, un feuillet d’information et une affiche, clairement visible, faisant référence à notre règlementation sur la tenue des séances, et ce, afin que ces dernières se déroulent dans le respect et l’harmonie pour ainsi éviter des débordements intolérables dans le futur», ajoute M. Ouellet.

Le conseil municipal se donne la période des fêtes pour évaluer la suite du dossier de la mise aux normes de l’eau potable.