Une participation record pour le programme d’achat local de Saint-Antonin

C’est lors d’un 5 à 7 qui s’est tenu le 12 décembre dernier que la Corporation de développement de Saint-Antonin a effectué la clôture et le tirage final de son concours dans le cadre du programme d’achat local «J’achète avec mon cœur, je choisis Saint-Antonin». Une participation record pour cette troisième édition avec 6 000 coupons distribués, 15 entreprises participantes et des lots totalisant 1 400 $.

Les trois prix ont été remis aux gagnants par tirage au sort, et ce, devant les entreprises participantes, les partenaires et les finalistes. Cette soirée a également permis aux entreprises de Saint-Antonin de réseauter et d’échanger ensemble. Au total, c’est près de cinquante personnes qui étaient présentes.

Le concours, qui s’est déroulé du 22 octobre au 5 décembre, est issu de l’initiative de la Corporation de développement de Saint-Antonin et avait pour objectif de valoriser l’achat local. L’organisation de ce concours a été possible grâce à l’implication bénévole d’entrepreneurs de Saint-Antonin et par le soutien de partenaires et de commanditaires.

Les prix, composés de certificats cadeaux, de produits ou de services, ont tous étaient offerts par des entreprises de Saint-Antonin et ont été tirés parmi 15 finalistes. Les gagnants sont : 1er prix d’une valeur de 705 $, Robert Bérubé de Saint-Eusèbe; 2e prix d’une valeur de 415 $, Marie-Josée Pelletier de Saint-Alexandre; 3e prix d’une valeur de 280 $, Bernard Lavoie de Saint-Antonin.

Nous reconnaissons sur la photo : Michel Nadeau, maire de Saint-Antonin; Bernard Lavoie, gagnant du 3e prix; Aline Jestin, agente de développement rural pour la MRC de Rivière-du-Loup; Robert Bérubé, gagnant du 1er prix; Gaston Dupont, membre du comité de l’achat local et propriétaire de la Bergerie du Pont et Gaétan Michaud, président de la Corporation de développement. Absente de la photo : Marie-Josée Pelletier, gagnante du 2e prix.