Le programme Coopérant interculturel sera de nouveau offert dès le 12 avril 2019 par Groupe Collegia-Cégep de Rivière-du-Loup.

Cette formation entièrement renouvelée en 2017 répond davantage aux défis occidentaux actuels et utilise une formule hybride composée de cours à distance (300 heures), de cours en présence (195 heures) sous forme d’une fin de semaine par mois et d’un stage de 15 semaines adapté aux intérêts du candidat. De plus, elle est enrichie de partenariats avec des organisations non gouvernementales (ONG) qui accueilleront des stagiaires en fin de formation.

S’adressant à des gens détenant un diplôme d’études collégiales ou universitaires, le programme vise à enrichir une formation déjà acquise en développant des habiletés, des compétences spécifiques ainsi que des outils de communication propres à l’intervention interculturelle.

Les diplômés pourront occuper des postes d’animation, de gestion et de coordination au sein d’ONG, de sociétés vouées à la coopération internationale et d’entreprises privées intervenant à l’étranger. De plus, ils pourront œuvrer dans des contextes interculturels locaux auprès des Premières Nations de même que dans l’accueil et l’intégration d’immigrants et de réfugiés qui s’installent au Québec.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 23 mars 2019. Pour en savoir plus, on peut consulter le www.collegia.qc.ca/cooperant-interculturel ou appeler au 1 800 463-8016 ou au 418 862-6903, poste 2410. Selon certains critères, les étudiants pourront bénéficier du Programme de prêts et bourses du gouvernement du Québec.