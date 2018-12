Fermeture du lac Long à la pêche d'hiver

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) tient à informer la population que le lac Long, situé dans la MRC de Témiscouata près des municipalités de Rivière-Bleue et de Saint-Marc-du-Lac-Long, dans la zone de pêche 2, sera désormais fermé à la pêche hivernale.

Le touladi, communément appelé truite grise, est un salmonidé qui colonise les lacs profonds à eau froide. Étant donné que l'espèce est fortement prisée par les pêcheurs sportifs et que certains spécimens peuvent atteindre une taille imposante, les populations de touladis du Québec font face à une importante exploitation.

Depuis 2014, un plan de gestion permet d'orienter la gestion de l'espèce tant à l'échelle provinciale que régionale, afin de maintenir une exploitation durable et de qualité. L'une des modalités inscrites dans le plan de gestion est la fermeture des lacs à touladis à la pêche d'hiver en raison des conséquences négatives importantes qu'engendre cette pratique sur l'équilibre des populations. En effet, il a été démontré que le succès de la pêche d'hiver est de 60 % plus élevé qu'en été, que le succès de la remise à l'eau est extrêmement faible et qu'une majorité de jeunes reproducteurs sont récoltés par cette pratique, réduisant ainsi le potentiel reproducteur pour les saisons de fraie subséquentes.

Malgré la fermeture systématique de la pêche d'hiver au touladi, certains plans d'eau d'exception demeurent ouverts à la pêche aux autres espèces de poissons. Seuls les lacs qui sont admissibles à des ensemencements de mise en valeur peuvent bénéficier de cette règlementation particulière. Par sa génétique encore intacte, la population de touladis du lac Long ne pourra désormais plus être ensemencée, et ce, afin de préserver ce caractère naturel unique. Ne pouvant ainsi plus répondre aux critères d'exception, le lac Long sera donc complètement fermé à la pêche d'hiver dès 2018. Ainsi, la nouvelle règlementation est déjà en vigueur et est disponible à l'adresse suivante : http://peche.faune.gouv.qc.ca/