Les coups de coeur de Philippe Lapeyrie

Chaque année, le mois de décembre est marqué par la tournée du père Noël, mais aussi celle de Philippe Lapeyrie. Le populaire sommelier, que l'on peut voir en chronique à Salut Bonjour!, était de passage à Rivière-du-Loup le 12 décembre afin de présenter son guide annuel des vins, «Le Lapeyrie 2019». Il n'a pas manqué de donner ses immanquables du temps des Fêtes.

Les amateurs de bons vins de la région seront d'ailleurs heureux d'apprendre que ce 8e opus est un ouvrage avec un fort ADN louperivois. Mario Landry, organisateur du Littoral bercé par le vin et collaborateur de longue date, ainsi que de Yannick Beaulieu, sommelier et maître d'hôtel à l'Auberge de la Pointe, participent avec ce projet avec enthousiasme. Heureusement, puisqu'ils y consacrent tous les deux beaucoup de temps...

«Le livre porte peut-être mon nom, mais c'est un vrai travail d'équipe. Sans ces deux personnes, il n'y a pas de guide», lance Philippe Lapeyrie, authentique. «Ils sont fiables, passionnés. Ce ne sont pas seulement des collaborateurs, ce sont des amis avant tout.»

Pour les curieux, Mario Landry accumule une tonne de tâches dans la préparation du livre, de la prise de photos, en passant par les contacts et la correction, alors que Yannick Beaulieu utilise son expertise pour les accords mets et vins.

SUGGESTIONS DES FÊTES

Cette année, l'équipe, qui est aussi composée de Mathieu St-Amour du restaurant l'Echaudé, a mis sur pieds un guide «renouvelé d'un bout à l'autre», pour la 8e édition, rassemblant évidemment les meilleurs rapports qualité-prix disponibles au Québec. «Nouveaux vins, nouveaux textes, nouvelles anecdotes, on se renouvelle à 100 %», affirme l'expert en vin.

À l'approche des Fêtes, Philippe Lapeyrie a même accepté avec plaisir de jouer le jeu des suggestions. Il nomme sans retenu quelques bonnes bouteilles à partager avec ses proches.

Avec la dinde et la tourtière? Cave de Roquebrun Terrasses de Mayline. Un blanc? The Curator, ami Badenhorst, 2017. Des bulles pour le jour de l'An? Pas de problème! Allons-y avec le Clos des Demoiselles ou bien le Domaine Vincent Carême Vouvray Brut 2015.

«Pour les amateurs de rouge, il ne faut pas passer à côté du Crozes-Hermitage - Cave de Tain 2015. Ce vin-là fait des clin d'oeil à des vins à 26 et 27 $. Sinon, dans les super deals, il y a le Château Cailleteau Bergeron 2015, cuvée Prestige. Quel vin! Ça n'a pas de bon sens que ce produit soit disponible à 19 $. Celui-là aussi est intéressant pour les repas des Fêtes!», souligne le sympathique sommelier.

LE LAPEYRIE 2019

Au fil de ses 293 pages, le Lapeyrie 2019, publié chez les Édition de l'Homme, propose plus de 300 vins, dont 125 coups de coeur. Ceux-ci sont d'ailleurs mis de l'avant grâce à des fiches personnalisées. Plus de 2000 vins ont été goutés sur une période de six mois, à Québec.

D'autres conseils comme le temps de carafage, la température de service idéale y sont aussi présents. Vous y retrouverez aussi les fameux «top 10», dont celui des vins québécois et ceux «à offrir en cadeau».