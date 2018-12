Le Salon des P’tites Trouvailles de Saint-Clément

Le Cercle de Fermières de Saint-Clément tient à remercier tous les artisans qui ont participé au Salon des P’tites Trouvailles tenu le 3 décembre dernier ainsi qu’à tous les visiteurs.

L’évènement a été un franc succès et environ 80 diners ont été servis. Le tout s’est déroulé dans une ambiance festive avec une température idéale, ce qui a contribué à un bon achalandage. Cette activité a permis de faire connaitre les artisans de la municipalité et de l’extérieur de divers domaines tels que la fabrication stylos en bois, de produits dérivés du miel, d’articles de bébé, de bijoux, de peinture sur bois etc. De plus, c’était l’occasion d’offrir aux gens l’occasion de fraterniser et de faire l’achat de cadeaux de Noël.

La clôture du salon s’est faite à 16 h par le tirage de plus d’une vingtaine prix, dont un gros lot contenant des conserves telles que des confitures, herbes salées, marinades, sucre à la crème et fudge qui ont fait le bonheur des gagnants.