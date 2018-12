Le projet de caserne incendie en suspens

À Rivière-du-Loup, l’idée de réaménager l’édifice Rosaire-Gendron prend tranquillement l’eau…un peu comme la caserne qu’il abrite finalement. Mardi, lors de la séance du conseil municipal, les élus ont rejeté trois soumissions, «évaluées beaucoup trop élevées», pour réaliser ce projet.

Le plus bas soumissionnaire a offert d’accomplir les travaux pour un peu plus de 7,2 M$, un prix trop important selon la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, lorsqu’on prend en compte tous les frais associés. La contribution financière du gouvernement serait alors trop basse par rapport au cout total et c’est sans compter les imprévus qui pourraient survenir.

«Nous avions un budget de 7,9 M$ et le plus bas prix soumis est de 7 250 000 $, mais à ce prix, il faut ajouter la TVQ, les honoraires professionnels, l’achat d’équipements, les contingences et les frais d’émission ce qui fait qu’il y a un dépassement de cout de plus de 1,3 M$ de notre budget [pour un total de 9,2 M$]. En soustrayant la subvention potentielle, le cout pour la population serait environ 6 M$. C’est inadmissible à ce prix-là», tranche Mme Vignet.

L’option de rénover l’édifice Rosaire-Gendron bat donc de l’aile, mais elle n’est pas encore morte, dit-on. Le conseil municipal souhaite toujours essayer de faire baisser la facture, toutefois le défi reste de taille. En avril, le directeur du Service incendie de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé, qualifiait déjà le projet de «caserne des compromis», même s’il répondait bien aux besoins futurs.

En gros, les élus aimeraient que la rénovation et le réaménagement de l’édifice Rosaire-Gendron coutent environ 6 M$, avant tous les frais associés, ce qui permettrait de respecter le budget. Sans oublier la subvention à obtenir en vertu du volet 5,1 du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) qui permettrait de sauver environ 3 M$.

«Il faut que ça baisse au niveau des couts et c’est sur le projet de la caserne qu’il faut travailler, puisqu’il faut absolument répondre aux normes sismiques et qu’on ne peut pas couper de ce côté», estime la mairesse de Rivière-du-Loup. «Si on veut rester là, il ne faudra pas que ça dépasse [environ 6 M$], puisqu’on sait qu’il y aura des montants supplémentaires qu’on n’aura pas prévus.»

CASERNE NEUVE

Dans ce contexte, l’idée de construire une caserne neuve, sur un terrain appartenant à la Ville ou sur un terrain privé, revient naturellement à l’avant-plan. Sur le plan financier, cette avenue semble aujourd’hui intéressante. Mme Vignet souligne que les couts reliés aux normes sismiques ne seraient pas aussi importants pour un bâtiment neuf, que les contingences seraient moins élevées et surtout…que les imprévus n’existeraient pas.

«Le seul hic qu’on a, c’est qu’on veut s’assurer du temps de réponse, parce qu’il y a quand même des vies. Il faut s’assurer que si on s’installe quelque part, les avenues pour y aller et pour descendre dans le plus bas de la ville soient considérées», ajoute-t-elle.

Les élus prendront les prochaines semaines pour réévaluer toutes les options. «On est en sécurité quand même, mais on veut s’assurer d’avoir le meilleur projet. Si, au final, on se rend compte que c’est encore le meilleur endroit [Rosaire-Gendron], bien on va être certains que les citoyens n’auront pas moins cher, mais en ce moment, nous ne sommes pas sûrs de cela. En n’étant pas certains, on ne veut pas sauter sur le projet et le regretter par la suite.»

Une décision finale sera rendue en 2019.